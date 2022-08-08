Зеленський закликав Захід закрити кордони для всіх росіян

За його словами, закриття кордонів - це важливі санкції, оскільки "росіяни захоплюють чужу землю, тому мають жити в своєму світі, поки не змінять свою філософію". При цьому він підкреслює, що це має стосуватися і тих росіян, які вже знаходяться в західних країнах.

"Які б не були росіяни... змусьте їх повернутися до Росії. Тоді вони зрозуміють. Вони скажуть: "Ця війна не має до нас ніякого відношення. Все населення не може нести відповідальність, чи не так?". Можливо. Але населення обрало цей уряд і не бореться з ним, не сперечається з ним, не кричить на нього", - зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що виходить, що росіянам потрібна ізоляція.

"Ви говорите всьому світу, що він має жити за вашими правилами. Тоді йдіть і живіть там. Це єдиний спосіб вплинути на Путіна", - додав президент.