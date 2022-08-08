RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський закликав Захід закрити кордони для всіх росіян

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що заборона в'їзду для всіх росіян до країн Заходу може перешкодити Російській Федерації "приєднати" українські території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для The Washington Post.

За його словами, закриття кордонів - це важливі санкції, оскільки "росіяни захоплюють чужу землю, тому мають жити в своєму світі, поки не змінять свою філософію". При цьому він підкреслює, що це має стосуватися і тих росіян, які вже знаходяться в західних країнах.

"Які б не були росіяни... змусьте їх повернутися до Росії. Тоді вони зрозуміють. Вони скажуть: "Ця війна не має до нас ніякого відношення. Все населення не може нести відповідальність, чи не так?". Можливо. Але населення обрало цей уряд і не бореться з ним, не сперечається з ним, не кричить на нього", - зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що виходить, що росіянам потрібна ізоляція.

"Ви говорите всьому світу, що він має жити за вашими правилами. Тоді йдіть і живіть там. Це єдиний спосіб вплинути на Путіна", - додав президент.

Нагадаємо, раніше естонський МЗС запропонував включити в наступний пакет європейських санкцій проти Росії заборону на видачу віз.

Але в Брюсселі стверджують, що повна заборона щодо всіх росіян суперечитиме політиці ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська Федерація