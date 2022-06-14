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Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина сейчас больше всего нуждается в современных системах ПВО. Это позволит военным сбивать большинство ракет, которыми Россия атакует украинские населенные пункты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы снова и снова повторяем нашим партнерам, что Украине нужно современное противоракетное оружие. У нашего государства его пока нет в достаточном количестве, но именно у нашего государства и именно сейчас - самая большая в Европе потребность в таком оружии", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, не может быть оправданий тому, что некоторые страны затягивают поставки систем ПВО. Ведь Украина просила о предоставлении соответствующего вооружения еще задолго до полномасштабного вторжения.

При этом президент добавил, что на этой неделе он провел множество переговоров с представителями стран, которые могут предоставить Украине системы ПВО.

Напомним, ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что Украине сейчас не хватает оружия. Наша страна получила всего десятую часть от общих потребностей.

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