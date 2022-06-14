Зеленський закликав Захід негайно надати протиракетну зброю Україні

"Ми знову й знову повторюємо нашим партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя. У нашої держави її поки немає в достатній кількості, але саме в нашої держави й саме зараз - найбільша у Європі потреба в такій зброї", - підкреслив Зеленський.

За його словами, не може бути виправдань тому, що деякі країни затягують постачання систем ППО. Адже Україна просила про надання відповідного озброєння ще задовго до повномасштабного вторгнення.

При цьому президент додав, що цього тижня він провів велику кількість переговорів з представниками країн, які можуть надати Україні системи ППО.