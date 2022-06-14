Минобороны о поставках оружия: Украина получила десятую часть от потребностей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона .

"Сколько усилий не прилагала бы Украина, но без помощи Запада мы не сможем выиграть войну. От того, что заявляла Украина, из того, что нам нужно, мы получили всего 10 процентов", - заявила Маляр.

По ее словам, украинские солдаты могут позволить тратить в день около 6 тысяч снарядов, в то время как российские солдаты используют примерно в десять раз больше.