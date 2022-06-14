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Минобороны о поставках оружия: Украина получила десятую часть от потребностей

Новина українською →
Киев, Вторник 14 июня 2022 17:52
Минобороны о поставках оружия: Украина получила десятую часть от потребностей Фото: замминистра обороны Украины Анна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Иван Носальский

Страны Запада должны значительно увеличить и ускорить военную поддержку Украины. У ВСУ не хватает вооружения для отбрасывания оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

"Сколько усилий не прилагала бы Украина, но без помощи Запада мы не сможем выиграть войну. От того, что заявляла Украина, из того, что нам нужно, мы получили всего 10 процентов", - заявила Маляр.

По ее словам, украинские солдаты могут позволить тратить в день около 6 тысяч снарядов, в то время как российские солдаты используют примерно в десять раз больше.

Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США готовы предоставить Украине все необходимо вооружение.

Также мы писали, что 15 июня состоится третья встреча в формате "Рамштайн" по вопросам военной поддержки Украины. На заседание соберутся представители оборонных ведомств более 40 стран.

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