Зеленский призвал Южную Корею помочь Украине: нам нужно больше, чтобы выжить

Президент Владимир Зеленский обратился к парламенту Южной Кореи. Он призвал помочь Украине, чтобы остановить российскую агрессию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского во время телемарафона.
"47 дней мы защищаемся. Наши Вооруженные Силы Украины борются героически, используя имеющиеся ресурсы... Нам нужно гораздо больше, чтобы выжить в этой войне против государства, которое не считает убитых. Мы нуждаемся в системах ПВО, самолетах, танках, бронетехнике, артсистемах, боеприпасах, и у вас есть то, что может быть незаменимым для нас. Когда стоит вопрос о выживании в войне, нужно давать принципиальные ответы, нужно помогать", - заявил президент.
Напомним, ранее Владимир Зеленский отметил, что Россия готовится перейти к более масштабным действиям на востоке Украины.
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