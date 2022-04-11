UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский призвал Южную Корею помочь Украине: нам нужно больше, чтобы выжить

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский обратился к парламенту Южной Кореи. Он призвал помочь Украине, чтобы остановить российскую агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского во время телемарафона.

"47 дней мы защищаемся. Наши Вооруженные Силы Украины борются героически, используя имеющиеся ресурсы... Нам нужно гораздо больше, чтобы выжить в этой войне против государства, которое не считает убитых. Мы нуждаемся в системах ПВО, самолетах, танках, бронетехнике, артсистемах, боеприпасах, и у вас есть то, что может быть незаменимым для нас. Когда стоит вопрос о выживании в войне, нужно давать принципиальные ответы, нужно помогать", - заявил президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отметил, что Россия готовится перейти к более масштабным действиям на востоке Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЮжная КореяВойна России против Украины