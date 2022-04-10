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На следующей неделе РФ перейдет к более масштабным действиям на востоке Украины, - Зеленский

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Киев, Воскресенье 10 апреля 2022 23:50
На следующей неделе РФ перейдет к более масштабным действиям на востоке Украины, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска на следующей неделе перейдут к более масштабным действиям на востоке. Украина готовится к этому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

"На следующей неделе российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке Украины. Могут использовать против нас еще больше ракет, еще больше авиабомб. Но мы готовимся к этому, мы будем отвечать. Будем активнее обеспечивать оружием, будем активнее на международной арене, еще более активнее - информационно", - заявил президент.

Зеленский добавил, что продолжит обращаться к парламентам народов мира.

"Мы будем принимать наших партнеров. Мы будем обосновывать санкции, чтобы была справедливость, чтобы они признавали ошибки", - сказал он.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что дальнейший ход войны с Россией определит именно битва за Донбасс.

Война России против Украины длится сорок шесть дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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