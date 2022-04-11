Зеленський закликав Південну Корею допомогти Україні: ми потребуємо більше, щоб вижити

Президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту Південної Кореї. Він закликав допомогти Україні, щоб зупинити російську агресію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського під час телемарафону.
"47 днів ми захищаємося. Наші Збройні Сили України борються героїчно, використовуючи наявні ресурси... Ми потребуємо значно більше, щоб вижити в цій війні проти держави, яка не рахує вбитих. Ми потребуємо систем ППО, літаків, танків, бронетехніки, артсистем, боєприпасів, і у вас є те, що може бути незамінним для нас. Коли стоїть питання про виживання у війні, потрібно давати принципові відповіді, потрібно допомагати", - заявив президент.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зазначив, що Росія готується перейти до більш масштабних дій на сході України.
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