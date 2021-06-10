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Зеленский призвал усилить международное давление на РФ из-за ее позиции по Донбассу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Международное давление на Россию из-за ее позиции по Донбассу необходимо усилить. Российское руководство отвело от украинских границ незначительную часть войск.

Об этом в ходе встречи с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ОП.

Во время встречи глава государства рассказал главе итальянского МИД о ситуации на Донбассе и вдоль украинских границ. Зеленский отметил важность усиления дальнейшего международного давления на РФ, которая сейчас отвела лишь незначительную часть сил и средств от украинских границ и продолжает блокировать прогресс в мирном урегулировании.

Президент поблагодарил Италию за поддержку Украины во многих направлениях. "Прежде всего суверенитета и территориальной целостности нашей страны", - добавил он.

Особое внимание во время встречи было уделено евроатлантической и европейской интеграции Украины. Зеленский отметил важность для Украины получение Плана действий по членству в НАТО и выразил надежду на поддержку Италией в этом вопросе.

Стороны также обсудили развитие политического диалога на высшем уровне, в том числе участие руководства Италии в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Напомним, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности Украины Об активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Отметим, ранее Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, этот формат можно было бы объединить с нормандским.

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