Зеленский призвал усилить международное давление на РФ из-за ее позиции по Донбассу

Во время встречи глава государства рассказал главе итальянского МИД о ситуации на Донбассе и вдоль украинских границ. Зеленский отметил важность усиления дальнейшего международного давления на РФ, которая сейчас отвела лишь незначительную часть сил и средств от украинских границ и продолжает блокировать прогресс в мирном урегулировании.

Президент поблагодарил Италию за поддержку Украины во многих направлениях. "Прежде всего суверенитета и территориальной целостности нашей страны", - добавил он.

Особое внимание во время встречи было уделено евроатлантической и европейской интеграции Украины. Зеленский отметил важность для Украины получение Плана действий по членству в НАТО и выразил надежду на поддержку Италией в этом вопросе.

Стороны также обсудили развитие политического диалога на высшем уровне, в том числе участие руководства Италии в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.