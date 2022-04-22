Зеленский призвал украинцев не предоставлять свои данные оккупантам: ни одни "ХНР" не пройдут

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям южных регионов и призвал их не предоставлять оккупантам свою личную информацию, поскольку ее могут использовать для так званого референдума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время ночного обращения.

Глава государства подчеркнул, что заполнение каких-то анкет и предоставление паспортных данных российские оккупанты могут использовать не для того, чтобы выдать гуманитарную помощь, а просто, чтобы их переписать.

"Это для того, чтобы реально сфальсифицировать на вашей земле так называемый референдум. Если будет команда с Москвы реально устроить такой спектакль, ни одни "ХНР" не пройдут", - подчеркнул президент.

Он также отметил, что Мариуполь продолжает держать сопротивление.