Зеленский призвал США ввести санкции против РФ: после вторжения не имеют смысла

"Президент (Украины - ред.) ясно дал понять: санкции против "Северного потока-2" должны быть введены сейчас. Ведь любые вероятные санкции в отношении "Северного потока-2" или другие ограничения будут напрасными", - говорится в издании.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил семи сенаторам, которые посетили Украину, за их двухпартийную поддержку, но заявил, что настоящее сдерживание будет означать введение немедленных санкций, чтобы дать понять президенту РФ Владимиру Путину, что "с США нельзя шутить".

По словам президента, санкции, введенные после дальнейшей эскалации в лучшем случае нейтральны, а в худшем - фактически "подбадривают Путина".

"Как давние соседи, украинцы лучше понимают "русский менталитет". Путин не понимает неопределенных угроз. Слова "если" нет в его словаре, а есть только "да" и "нет", - добавил Зеленский.