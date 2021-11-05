Зеленский призвал Совет Европы помочь с освобождением пленных из России

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Стороны обсудили права человека на оккупированных территориях, а также освобождение украинских пленных из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Зеленский в ходе встречи призвал Совет Европы усилить свою роль в защите прав человека на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

"Уверен, что деятельность вашей организации в этом исключительно важном для нас направлении будет только усиливаться", - сказал он.

Глава государства также отметил, что Совет Европы должен был бы способствовать привлечению всех своих механизмов для освобождения украинцев, которые незаконно удерживаются Российской Федерацией.