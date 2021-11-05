Важно для оценки прав человека: генсек Совета Европы посетила границу с Крымом
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич 5 ноября посетила границу с оккупированным Крымом. Эта поездка важна для оценки ситуации с правами человека на полуострове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову.
"Была рада сопровождать Марию Пейчинович-Бурич, генерального секретаря Совета Европы, во время поездки на административную границу с временно оккупированным Крымом", - написала она в Twitter.
Джапарова добавила, что полученная генсеком в ходе поездки информация будет способствовать подготовке отчета о ситуации с правами человека в Крыму.
"Украина готова сотрудничать с Советом Европы для защиты прав человека в Крыму", - добавила представитель МИДа.
Фото: генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич посетила границу с Крымом (twitter.com/EmineDzheppar)
Напомним, Мария Пейчинович-Бурич находится в Украине с визитом по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы.
Отметим, генсек Совета Европы сегодня, 5 ноября, встретилась с депутатами Рады.