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Важно для оценки прав человека: генсек Совета Европы посетила границу с Крымом

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Киев, Пятница 05 ноября 2021 18:37
Важно для оценки прав человека: генсек Совета Европы посетила границу с Крымом Фото: генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич посетила границу с Крымом (twitter.com/EmineDzheppar)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич 5 ноября посетила границу с оккупированным Крымом. Эта поездка важна для оценки ситуации с правами человека на полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову.

"Была рада сопровождать Марию Пейчинович-Бурич, генерального секретаря Совета Европы, во время поездки на административную границу с временно оккупированным Крымом", - написала она в Twitter.

Джапарова добавила, что полученная генсеком в ходе поездки информация будет способствовать подготовке отчета о ситуации с правами человека в Крыму.

"Украина готова сотрудничать с Советом Европы для защиты прав человека в Крыму", - добавила представитель МИДа.

Фото: генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич посетила границу с Крымом (twitter.com/EmineDzheppar)

Напомним, Мария Пейчинович-Бурич находится в Украине с визитом по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы.

Отметим, генсек Совета Европы сегодня, 5 ноября, встретилась с депутатами Рады.

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