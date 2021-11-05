Зеленський закликав Раду Європи допомогти зі звільненням полонених з Росії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генсеком Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Сторони обговорили права людини на окупованих територіях, а також звільнення українських полонених з Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Зеленський в ході зустрічі закликав Раду Європи посилити свою роль у захисті прав людини на окупованих територіях Донбасу та Криму.
"Упевнений, що діяльність вашої організації в цьому винятково важливому для нас напрямі тільки посилюватиметься", - сказав він.
Глава держави також зазначив, що Рада Європи мала б сприяти залученню всіх своїх механізмів для звільнення українців, які незаконно утримуються Російською Федерацією.
Нагадаємо, напередодні генсек Ради Європи відвідала адміністративну межу з окупованим Кримом.
Як писало РБК-Україна, Марія Пейчинович-Бурич перебуває з візитом в Україні на запрошення глави МЗС Дмитра Кулеби.