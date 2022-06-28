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Зеленский призвал Совбез ООН признать терактом удар по Кременчугу

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Киев, Вторник 28 июня 2022 22:36
Зеленский призвал Совбез ООН признать терактом удар по Кременчугу Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Ракетный удар российский войск по Кременчугу необходимо признать терактом на уровне Совбеза ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского в ходе заседания Совета безопасности ООН.

"Я предлагаю, чтобы было заявление, чтобы было решение, что это террористический акт. И чтоб это можно было расследовать. Чтобы проверили, что это действительно была атака с территории России", - заявил президент.

Он подчеркнул, что в случае, если организация действовала бы подобным образом, то ее признают террористической.

"Такие организации становятся врагами человечества и такие действия наказываются. А если это осуществляет государство, то оно тоже не может оставаться безнаказанным. Это ежедневные террористические акты, совершаемые без выходных", - отметил Зеленский.

Напомним, вчера, 27 июня, российские войска нанесли ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге.

Позже стало известно, что во время российской атаки в помещении ТРЦ находились около тысячи мирных граждан.

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Владимир Зеленский ООН Кременчуг ракетный удар Война России против Украины
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