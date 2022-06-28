Зеленський закликав Радбез ООН визнати терактом удар по Кременчуку
Ракетний удар російських військ по Кременчуку необхідно визнати терактом на рівні Радбезу ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на засіданні Ради безпеки ООН.
"Я пропоную, щоб була заява, щоб було рішення, що це є терористичний акт. І щоб це можна було розслідувати. Щоб перевірили, що це справді була атака з території Росії", - заявив президент.
Він підкреслив, що якби організація діяла б подібним чином, то її визнають терористичною.
"Такі організації стають ворогами людства і такі дії караються. А якщо це здійснює держава, то вона теж не може залишатися безкарною. Це щоденні терористичні акти, які здійснюються без вихідних", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, вчора, 27 червня, російські війська завдали ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці.
Пізніше стало відомо, що під час російської атаки у приміщенні ТРЦ перебували близько тисячі мирних громадян.
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