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Зеленский призвал собрать Кабмин из-за долгов по выплате зарплат

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Зеленский призвал собрать Кабмин из-за зарплат врачам и учителям

Президент Владимир Зеленский призвал собрать Кабинет министров из-за долгов по выплате зарплат врачам и учителям. Об этом он заявил в видеообращении.

Зеленский назвал выплату зарплат учителям и врачам приоритетным вопросом.

"Я понимаю, что у нас новое правительство и очень много работы, но это важнейшие приоритетные вопросы. Я очень прошу, чтобы правительство собралось и решило положительно очень быстро этот вопрос", - заявил он.

Президент выразил уверенность, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате.

"Но хочу оставлять дома острые нерешенные вопросы. Убежден, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями", - заявил он.

Ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что Кабинет Министров Украины проголосует за выделение дополнительных 700 млн грн на покрытие задолженности по выплате зарплат врачам в регионах.

Кроме того, 19 октября около сотни учителей школ Лугинского района Житомирской области на несколько часов ограничили движение транспорта на трассе "Киев-Ковель", чтобы привлечь внимание к вопросу невыплаты им заработной платы.

Отметим, Кабмин ранее сообщал, что на погашение долга по заработной плате перед шахтерами будет выделен один миллиард гривен.

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