Зеленский заверил, что масок и дезинфекторов в аптеках будет достаточно

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Также он призвал аптеки не спекулировать на товарах индивидуальной защиты

В связи с коронавирусом в Украине маски, дезинфекторы и другие необходимые средства индивидуальной защиты будут в аптеках в достаточном количестве. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заверил в видеообращении, опубликованном 13 марта пресс-службой Офиса президента.

Также он сказал, что была проведена беседа с производителями, поставщиками этих товаров и аптекарями.

"Есть вещи, на которых нельзя зарабатывать: это война и здоровье людей. Поэтому маски, дезинфекторы, тесты и другие необходимые средства будут на полках аптек в достаточном количестве и по доступной цене", - заверил президент.

Зеленский добавил, что государство будет экономически стимулировать запуск производства средств индивидуальной защиты.

"Я также прошу поставщиков и розничные сети не спекулировать на ценах на продукты и не наживаться на людях... Кроме того, Кабинет министров Украины запретил экспорт индивидуальной противовирусной защиты", - заявил он.

Президент добавил, что ведутся переговоры с международными партнерами по поводу предоставления гуманитарной помощи, среди прочего - медицинского оборудования.

"Украинской таможне поручено проводить оформление таких грузов быстро - не более, чем за один день. Госслужбой контроля за качеством пищевых продуктов будет усилен контроль за системой водоснабжения и водоотведения", - добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за коронавируса в Украине. Одно из решений - закрытие границы для иностранцев на две недели.

Коронавирус в Украине впервые был зафиксирован 3 марта - заразился житель Черновцов, который накануне ездил в Италию. На данный момент от коронавируса умерла одна украинка - 71-летняя жительница Житомирской области. Также в больнице Черновицкой области находится еще один человек, у которого подтвержден коронавирус.