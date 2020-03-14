Зеленський закликав керівників компаній відпустити співробітників працювати дистанційно

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент закликав дотримуватися карантину

Президент України Володимир Зеленський звернувся до керівників українських фірм та підприємств з проханням дотримуватися карантину у з'язку з коронавірусом. Про це йдеться у відеозверненні глави держави, яке опублікував Офіс президента.

Зокрема, президент запропонував главам фірм відпустити своїх співробітників додому на віддалений режим роботи.

"По можливості дозвольте своїм співробітникам працювати вдома, дистанційно. Коли йдеться про тих, у кого є діти, і не з ким залишити їх через карантин у школах і дитячих садках", - сказав Зеленський у своєму зверненні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у суботу, 14 березня, збереться на екстрене засідання, яке буде присвячене темі коронавірусу.

В Україні коронавірус вперше був зафіксований 3 березня - заразився житель Чернівців, який напередодні їздив в Італію. На даний момент від коронавірусу померла одна українка - 71-річна жителька Житомирської області. Також у лікарні Чернівецької області знаходиться ще одна людина, у якої підтверджений коронавірус. Одна громадянка України померла в Італії.