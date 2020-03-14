ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський закликав керівників компаній відпустити співробітників працювати дистанційно

Новини » Суспільство     14.03.2020 - 07:51
Зеленський закликав керівників компаній відпустити співробітників працювати дистанційно
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент закликав дотримуватися карантину

Президент України Володимир Зеленський звернувся до керівників українських фірм та підприємств з проханням дотримуватися карантину у з'язку з коронавірусом. Про це йдеться у відеозверненні глави держави, яке опублікував Офіс президента.

Зокрема, президент запропонував главам фірм відпустити своїх співробітників додому на віддалений режим роботи.

"По можливості дозвольте своїм співробітникам працювати вдома, дистанційно. Коли йдеться про тих, у кого є діти, і не з ким залишити їх через карантин у школах і дитячих садках", - сказав Зеленський у своєму зверненні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у суботу, 14 березня, збереться на екстрене засідання, яке буде присвячене темі коронавірусу.

В Україні коронавірус вперше був зафіксований 3 березня - заразився житель Чернівців, який напередодні їздив в Італію. На даний момент від коронавірусу померла одна українка - 71-річна жителька Житомирської області. Також у лікарні Чернівецької області знаходиться ще одна людина, у якої підтверджений коронавірус. Одна громадянка України померла в Італії.

У Нідерландах хірурги відкладають проведення операцій за коронавіруса Кулеба анонсував засідання Кабміну для обговорення протидії коронавірусу
Новини України Володимир ЗеленськийкарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся