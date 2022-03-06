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Зеленский призвал россиян не молчать: пока за позицию угрожают автозаком, а не ГУЛАГом

Новина українською →
Киев, Воскресенье 06 марта 2022 12:32
Зеленский призвал россиян не молчать: пока за позицию угрожают автозаком, а не ГУЛАГом Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан России не молчать о войне. Пока за позицию в РФ грозят увольнением или автозаком, а не ГУЛАГом или расстрелом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время видеообращения.

"Сегодня, завтра, в ближайшую неделю - это время, когда еще можно победить зло без непоправимых потерь. Когда за позицию грозят увольнением или автозаком, а не ГУЛАГом, материальными потерями, а не расстрелом. Не упустите эту возможность", - призвал Зеленский.

Он отметил, если россияне не отреагируют сейчас, то потом за них будет говорить бедность.

"Социальные сети, друзья. Коллеги и родственники вас должны услышать. Мы, украинцы, хотим мира. Граждане России, для вас это борьба не только за мир в Украине, это борьба за вашу страну. За то лучшее, что в ней было. Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будут говорить ваша бедность, а будут отвечать ей только репрессии", - добавил Зеленский.

Напомним, недавно оппозиционные политики в России призвали своих граждан массово выходить на акции протеста против войны в Украине.

Митинги в Москве

В социальных сетях начали появляться видео, которые в Москве проходят митинги на фоне российской войны против Украины. В частности, на антивоенный митинг вышли жители столицы РФ. Тысячи людей заполонили большой проспект, а также сигналили машины, проезжавшие мимо участников акции.

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