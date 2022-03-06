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Зеленський закликав росіян не мовчати: поки за позицію загрожують автозаком, а не ГУЛАГом

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Київ, Неділя 06 березня 2022 12:32
Зеленський закликав росіян не мовчати: поки за позицію загрожують автозаком, а не ГУЛАГом Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян Росії не мовчати про війну. Поки за позицію в РФ загрожують звільненням чи автозаком, а не ГУЛАГом чи розстрілом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час відеозвернення.

"Сьогодні, завтра, найближчого тижня - це час, коли ще можна перемогти зло без непоправних втрат. Коли за позицію загрожують звільненням чи автозаком, а не ГУЛАГом, матеріальними втратами, а не розстрілом. Не проґавте цю можливість", - закликав Зеленський.

Він зазначив, якщо росіяни не відреагують зараз, то потім за них говоритиме бідність.

"Соціальні мережі, друзі. Колеги та родичі вас мають почути. Ми, українці, хочемо миру. Громадяни Росії, для вас це боротьба не лише за мир в Україні, це боротьба за вашу країну. За те найкраще, що в ній було... Якщо ви промовчите зараз, то за вас потім говоритимуть ваша бідність, а відповідатимуть їй лише репресії", - додав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно опозиційні політики в Росії закликали своїх громадян масово виходити на акції протесту проти війни в Україні.

Мітинги в Москві

У соціальних мережах почали з'являтися відео, що у Москві відбуваються мітинги на фоні російської війни проти України. Зокрема, вчора на антивоєнний мітинг вийшли жителі столиці РФ. Тисячі людей заполонили великий проспект, сигналили машини, які проїжджали повз учасників акції.

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