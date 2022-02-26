Зеленский призвал ООН признать действия России как геноцид украинского народа

"Лишить страну-агрессора права голоса в Совете Безопасности ООН, квалифицировать действия и заявления РФ как геноцид украинского народа, помочь с доставкой трупов российских солдат. Говорил об этом с Генсеком", - написал он.

Ранее стало известно, что США вынесут на Генассамблею ООН вопросы вторжения России в Украину. Госсекретарь Энтони Блинкен осудил вето РФ в Совбезе.

Ранее стало известно, что США вынесут на Генассамблею ООН вопросы вторжения России в Украину. Госсекретарь Энтони Блинкен осудил вето РФ в Совбезе.

При этом российская сторона ветировала проект резолюции Совета безопасности ООН. В нем Россию призвали прекратить войну с Украиной.