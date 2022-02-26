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Зеленський закликав ООН визнати дії Росії як геноцид українського народу

Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Під час якої, зокрема, закликав визнати дії та заяви Росії як геноцид українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави держави у Twitter.

"Позбавити країну-агресора права голосу в Раді Безпеки ООН, кваліфікувати дії та заяви РФ як геноцид українського народу, допомогти з доставкою трупів російських солдатів. Говорив про це з Генсеком", - написав він.

Раніше стало відомо, що США винесуть на Генасамблею ООН питання вторгнення Росії в Україну. Держсекретар Ентоні Блінкен засудив вето РФ в Радбезі.

При цьому російська сторона наклала вето на проект резолюції Ради безпеки ООН. У ній Росію закликали припинити війну з Україною.

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Володимир ЗеленськийООНВійна Росії проти України