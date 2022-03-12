Зеленський закликав світових лідерів допомогти визволити викраденого міського голови Мелітополя

Президент нагадав, що очільника Мелітополя захопили в полон напередодні. Сьогодні ж громада міста продовжила протест із вимогою його звільнення.

"Я вдячний кожному мелітопольцю за цей спротив, за цю позицію. Окупанти повинні бачити, що вони чужі на нашій землі, на всій землі нашої України. І вони ніколи не будуть прийняті", – заявив Зеленський.

Глава держави запевнив, що вже другий день постійно розмовляє з партнерами щодо ситуації з Федоровим. Український президент закликав їх посприяти звільненню міського голови.

"Вимога проста – негайно звільнити його з полону. Ми звертаємося до усіх лідерів світу, які говорять з Москвою – Франція, Німеччина, Ізраїль та інші. Я особисто вже зателефонував канцлеру Німеччини Шольцу, говорив з президентом Франції Макроном. Я говоритиму з усіма, з ким потрібно, щоб звільнили наших людей", – додав Зеленський.

Україна, за словами президента, очікує, що західні політики проявлять своє лідерство та досягнуть звільнення бодай однієї людини – очільника Мелітополя, який уособлює всю громаду міста.