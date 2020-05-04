Зеленский призвал Минздрав пересмотреть медицинскую реформу

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Министерство здравоохранения пересмотреть медицинскую реформу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

По его словам, рабочая группа с участием академиков, профессоров и заслуженных врачей Украины проанализировала медицинскую реформу.

"Правда заключается в том, что реформа имеет как большие плюсы так и очевидные минусы. Наша задача сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 000 медиков и закрыто 332 больницы. При этом почти 1000 больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году.

"Именно поэтому я призываю министра здравоохранения, главу профильного комитета ВР и главного санитарного врача Украины безотлагательно предложить пути решения этих вопросов. Нам нужно не свертывание реформы, а ее улучшение", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что менять подход к медицинской реформе нужно после эпидемии коронавируса в Украине. Он также поддал критике то, что в украинской медицине большинство процессов выполняются в ручном режиме.

Второй этап медицинской реформы стартовал 1 апреля с запуском Программы медицинских гарантий, которая регулирует предоставление бесплатных услуг по ряду направлений.