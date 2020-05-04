Зеленський закликав МОЗ переглянути медичну реформу

Президент України Володимир Зеленський закликає Міністерство охорони здоров'я переглянути медичну реформу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

За його словами, робоча група за участю академіків, професорів і заслужених лікарів України проаналізувала медичну реформу.

"Правда полягає в тому, що реформа має як великі плюси так і очевидні мінуси. Наше завдання зберегти всі позитивні моменти і терміново виправити помилки", - зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 000 медиків і закрито 332 лікарні. При цьому майже 1000 лікарень отримає набагато менше грошей, ніж в минулому році.

"Саме тому я закликаю міністра охорони здоров'я, голову профільного комітету ВР і головного санітарного лікаря України невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих питань. Нам потрібно не згортання реформи, а її поліпшення", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що міняти підхід до медичної реформи потрібно після епідемії коронавірусу в Україні. Він також піддав критиці те, що в українській медицині більшість процесів виконуються в ручному режимі.

Другий етап медичної реформи стартував 1 квітня з запуском Програми медичних гарантій, яка регулює надання безкоштовних послуг по ряду напрямків.