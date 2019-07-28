Зеленский призвал лидеров церквей к диалогу

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 28 июля, обратился к предстоятелям украинских церквей с призывом к диалогу. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу главы государства в Twitter.

Так, президент поздравил украинцев с 1031 годовщиной крещения Киевской Руси. Также глава государства призвал предстоятелей украинских церквей начать диалог.

"Поздравляю всех с Днем Крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к обьединения древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве - наша сила и наше будущее", - написал Зеленский.

Напомним, что сегодня, 28 июля, в столице состоялся первый крестный ход Православной церкви Украины по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси. Участие в шествии взял лично митрополит Епифаний, который возглавляет единую поместную церковь. По данным правоохранителей, участие в крестном ходе ПЦУ приняли почти 15 тысяч верующих.

Кроме того, в субботу, 27 июля, в Киеве состоялся крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата по случаю 1031-летия крещения Руси. Участие в крестном ходе УПЦ МП, по данным столичной полиции, приняли около 30 тысяч верующих.