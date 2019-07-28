Участие в крестном ходе ПЦУ приняли почти 15 тыс. верующих, - МВД

Фото: крестный ход ПЦУ (РБК-Украина)

В Киеве завершились мероприятия к 1031-летию крещения Киевской Руси

Первый крестный ход Православной церкви Украины (ПЦУ) по случаю 1031-летия крещения Киевской руси завершился. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

По данным правоохранительного ведомства, участие в первом в истории ПЦУ крестном ходе приняли почти 15 тысяч верующих. Правопорядок во время проведения мероприятий обеспечивали около 2 тысяч правоохранителей.

"Для обеспечения общественного порядка во время крестного хода привлекались все подразделения киевской полиции. В частности, на службу заступали специалисты взрывотехнической службы, кинологи с собаками, спецназовцы, а также сотрудники превентивной коммуникации", - отметили в МВД.

В министерстве подчеркнули, что в целом во время мероприятий к 1031-летия крещения Киевской Руси, которые проходили 27 и 28 июля, не были зафиксированы никакие нарушение общественного порядка или провокации.

Напомним, что в воскресенье, 28 июля, в Киеве состоялся первый крестный ход Православной церкви Украины к годовщине крещения Киевской Руси. Участие в шествии принял лично предстоятель церкви митрополит Епифаний. Колонна прошла от Софийской площади через Владимирский проезд, Михайловскую площадь и улицу Трехсвятительскую к парку Владимирская горка.

Кроме того, 27 июля в Киеве состоялся крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси. По данным полиции, участие в крестном ходе УПЦ МП приняли около 30 тысяч верующих.