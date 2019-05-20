Зеленский призвал Кабмин уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации 20 мая обратился к Кабинету министров с призывом уйти в отставку. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что в украинском правительстве должны быть новые лица и новые "прозрачные правила игры".

"Я думаю, что люди это оценят. И мое избрание доказывает, что граждане устали от опытных систем надутых политиков, которые за 28 лет создали страну потоков и дерибанов. Мы построим страну других возможностей, где все равны перед законом, где есть прозрачные правила игры", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не понимает правительство, "которое только разводит руками и говорит мы ничего не сможем сделать".

"Это не правда. Вы можете. Вы можете взять лист бумаги, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях", - заявил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на церемонии инаугурации объявил о роспуске Верховной рады. "Я распускаю Верховную раду", - сказал он. Как писало РБК-Украина, за три дня до вступления в должность нового главы государства в парламенте объявили об отсутствии коалиции. "Народный фронт" – вторая по численности фракция, заявил о выходе из коалиции, после чего спикер Андрей Парубий призвал нардепов начать консультации о формировании нового большинства. У фракций есть 30 дней - до 16 июня.