Зеленский призвал Германию и Францию надавить на Россию, чтобы завершить войну на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Германии и Франции надавить на Россию, чтобы ее руководители согласились на встречу в нормандском формате и завершили войну на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского и Меркель.

Зеленский отметил, что Россия не согласовывает кластеры от Германии и Франции. Глава государства призвал Берлин и Париж страны давить на Москву, чтобы она согласилась на встречу в нормандском формате и завершила войну Донбассе.

"Я считаю прекрасным проект, который готовила немецкая сторона совместно с французской, под названием ключевые кластеры по выполнению минских договоренностей. Украина поддержала этот проект, и он сейчас находится у российской стороны. Только Россия на сегодня не акцептировала эти шаги окончания войны в Донбассе", - сказал Зеленский.