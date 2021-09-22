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Зеленский призвал генсека ООН поддержать Крымскую платформу

Автор: Инна Собора

Президент Украины Владимир Путин провел в США встречу с генсеком ООН Антонио Гуттеришом. Украинский лидер призвал генсека поддержать Крымскую платформу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

Зеленский во время встречи с Гуттеришом поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Призвал Генсека ООН усилить поддержку Крымской платформы. Пригласил Антониу Гутерриша посетить Украину", - сообщил президент.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Организация Объединенных Наций (ООН) проигнорировала саммит Крымской платформы 23 августа.

РБК-Украина писало, что Зеленский провел в США переговоры главой Генассамблеи ООН Абдуллой Шахидом.

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Владимир ЗеленскийАнтониу ГутерришКрымская платформа