Зеленский призвал генсека ООН поддержать Крымскую платформу

Президент Украины Владимир Путин провел в США встречу с генсеком ООН Антонио Гуттеришом. Украинский лидер призвал генсека поддержать Крымскую платформу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.
Зеленский во время встречи с Гуттеришом поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Призвал Генсека ООН усилить поддержку Крымской платформы. Пригласил Антониу Гутерриша посетить Украину", - сообщил президент.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Организация Объединенных Наций (ООН) проигнорировала саммит Крымской платформы 23 августа.
РБК-Украина писало, что Зеленский провел в США переговоры главой Генассамблеи ООН Абдуллой Шахидом.