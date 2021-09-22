RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський закликав генсека ООН підтримати Кримську платформу

Автор: Инна Собора

Президент України Володимир Зеленський провів в США зустріч з генсеком ООН Антоніо Гуттерішем. Український лідер закликав генсека підтримати Кримську платформу.

Про це повідоляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента.

Зеленський під час зустрічі з Гуттерішем подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

"Закликав Генсека ООН посилити підтримку Кримської платформи. Запросив Антоніу Гутерріша відвідати Україну", - повідомив президент.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Організація об'єднаних націй (ООН) проігнорувала саміт Кримської платформи 23 серпня.

РБК-Україна писало, що Зеленський провів у США переговори главою Генасамблеї ООН Абдуллою Шахідом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийАнтоніу ГутеррішКримська платформа