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Зеленский призвал ЕС запретить трансляции российских телеканалов

Новина українською →
Прага, Среда 31 августа 2022 17:57
Зеленский призвал ЕС запретить трансляции российских телеканалов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз должен усилить борьбу с российской пропагандой. Для этого необходимо запретить трансляцию всех государственных телеканалов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время "Форума 2000", который проходит в Праге.

Глава государства отметил, что машина пропаганды России угрожает ЕС, поскольку она нацелена не только против Украины, а против всех демократических ценностей. Зеленский призвал запретить российские государственные СМИ в Европе.

"Мы должны сделать еще один шаг для создания базы ценностей. Российская машина пропаганды до сих пор действует в Европе и российское телевидение все еще доступно для европейских зрителей. Они пытаются дискредитировать европейскую демократию. Вы должны защититься от российской пропаганды. Ни один российских государственный телеканал не должен работать на территории ЕС", - отметил президент.

Также Зеленский заявил, что Украина и Европа должны объединиться, чтобы наказать военных преступников и тех, кто пытал и депортировал украинцев. Для этого необходимо создать специальный трибунал.

"Окончательно должна быть реакция на всю ту тиранию, что принесла в Европу Россия. И я надеюсь, что вы это сделаете, поддержите идею создания специального трибунала для наказания преступлений и агрессии, совершенной теми, кто развязал войну против Украины", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предложил сделать Украину гарантом газовой безопасности ЕС.

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Владимир Зеленский пропагандист Евросоюз
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