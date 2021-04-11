UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский призвал не допустить "масштабной войны"

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не допустить масштабной войны. По его мнению, для этого граждане Украины и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство.

Об этом глава государства выступая в мемориальном комплексе "Бабий Яр" в Киеве, передает пресс-служба Офиса президента.

Он отметил, что в годы Второй мировой войны Украина потеряла множество своих граждан в нацистских лагерях, застенках и каторжных работах, и о всех них страна помнит.

"В годы Второй мировой войны в нацистских лагерях, застенках, на каторжных работах Украина потеряла множество своих сыновей и дочерей. Мы помним о них всех. В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особую единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе под Шумами группа разминирования попала под снайперский обстрел. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал об обстоятельствах гибели четверых военных.

В общей сложности с 26 марта украинская сторона потеряла более десяти военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир Зеленскийвойна
Читайте также
У Путина исключили возможность войны с Украиной: никто не двигается к этому
Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели 4 военных, - Арестович
Прогноз погоды