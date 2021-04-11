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Зеленський закликав не допустити "масштабної війни"

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський закликав не допустити масштабної війни. На його думку, для цього громадяни України і весь цивілізований світ повинні продемонструвати особливу єдність.

Про це глава держави виступаючи у меморіальному комплексі "Бабин Яр" у Києві, передає прес-служба Офісу президента.

Він зазначив, що в роки Другої світової війни Україна втратила багато своїх громадян у нацистських таборах, в'язницях і каторжних роботах, і про всіх них країна пам'ятає.

"В роки Другої світової війни в нацистських таборах, в'язницях, на каторжних роботах Україна втратила багато своїх синів і дочок. Ми пам'ятаємо про них усіх. У нинішні непрості і тривожні часи українці і весь цивілізований світ повинні продемонструвати особливу єдність, щоб більше ніколи не допустити масштабної війни і навіть можливості повторення подібних жахів", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі під Шумами група розмінування потрапила під снайперський обстріл. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів про обставини загибелі чотирьох військових.

У загальній складності з 26 березня українська сторона втратила понад десять військових.

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