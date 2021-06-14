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Зеленский призвал должным образом оценить вклад Украины в глобальную безопасность

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Киев, Понедельник 14 июня 2021 22:15
Зеленский призвал должным образом оценить вклад Украины в глобальную безопасность Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров государств НАТО за то, что они на саммите в Брюсселе оценили весомый вклад Украины в операции Альянса. Однако, глава государства призвал должным образом оценить роль Украины в обеспечении глобальной безопасности.

Об этом сообщил Офис президента.

"Украина, не будучи членом НАТО, уже сегодня вносит свою весомую долю в обеспечение евроатлантической безопасности. Противостояние российской агрессии на востоке, во время которого, к сожалению, продолжают гибнуть украинские воины, является нашим неоценимым вкладом в безопасность всего евроатлантического пространства", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что в своих дальнейших переговорах с лидерами государств НАТО будет обсуждать евроатлантические стремления Украины.

"Роль Украины в обеспечении глобальной безопасности должна быть должным образом оценена", - подчеркнул он.

Напомним, лидеры государств НАТО заявили, что подтверждают обещание принять Украину в Альянс через выполнение ПДЧ, но настаивают на реформах.

В то же время генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в НАТО не зависит от позиции Москвы. По его словам, в этом вопросе Россия не имеет права голоса.

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