Зеленский призвал должным образом оценить вклад Украины в глобальную безопасность

Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров государств НАТО за то, что они на саммите в Брюсселе оценили весомый вклад Украины в операции Альянса. Однако, глава государства призвал должным образом оценить роль Украины в обеспечении глобальной безопасности.

"Украина, не будучи членом НАТО, уже сегодня вносит свою весомую долю в обеспечение евроатлантической безопасности. Противостояние российской агрессии на востоке, во время которого, к сожалению, продолжают гибнуть украинские воины, является нашим неоценимым вкладом в безопасность всего евроатлантического пространства", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что в своих дальнейших переговорах с лидерами государств НАТО будет обсуждать евроатлантические стремления Украины.

"Роль Украины в обеспечении глобальной безопасности должна быть должным образом оценена", - подчеркнул он.