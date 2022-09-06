Зеленский призвал американский бизнес инвестировать в Украину

В Украине призвали американский бизнес начать инвестировать в Украину, в проекты на сотни миллиардов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом глава государства заявил во время открытия Нью-Йоркской фондовой биржи.
"Мы даем старт большой информационной кампании по привлечению инвестиций #AdvantageUkraine. Мы расскажем всему миру, почему Украина уже сегодня является местом выгодных инвестиционных и финансовых возможностей", - заявил Зеленский.
Напомним, что Зеленский анонсировал прибытие почти 30 тысяч тонн пшеницы в Сомали.
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