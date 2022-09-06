Зеленский анонсировал прибытие почти 30 тысяч тонн пшеницы в Сомали

В ближайшие недели в Сомали будет доставлено 28,6 тысячи тонн пшеницы из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Украины Владимира Зеленского.

"Украина продолжает спасать мир своим зерном", - заявил президент. По его словам, почти 30 тысяч тонн украинской пшеницы прибудет в Сомали в ближайшие недели. Ранее ООН прогнозировала голод в этой стране до конца текущего года. Причиной этого называли войну РФ против Украины.