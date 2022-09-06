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Зеленский анонсировал прибытие почти 30 тысяч тонн пшеницы в Сомали

Новина українською →
Украина, Вторник 06 сентября 2022 20:30
Зеленский анонсировал прибытие почти 30 тысяч тонн пшеницы в Сомали Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В ближайшие недели в Сомали будет доставлено 28,6 тысячи тонн пшеницы из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Украины Владимира Зеленского.

"Украина продолжает спасать мир своим зерном", - заявил президент.

По его словам, почти 30 тысяч тонн украинской пшеницы прибудет в Сомали в ближайшие недели. Ранее ООН прогнозировала голод в этой стране до конца текущего года. Причиной этого называли войну РФ против Украины.

Напомним, ранее Зеленский говорил, что экспорт зерна даст Украине возможность прожить еще 2 месяца.

Также, всемирная продовольственная программа ООН восстановит закупки украинской пшеницы для Эфиопии и Йемена.

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