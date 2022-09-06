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Зеленский призвал американский бизнес инвестировать в Украину

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Вторник 06 сентября 2022 21:00
Зеленский призвал американский бизнес инвестировать в Украину Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине призвали американский бизнес начать инвестировать в Украину, в проекты на сотни миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом глава государства заявил во время открытия Нью-Йоркской фондовой биржи.

"Мы даем старт большой информационной кампании по привлечению инвестиций #AdvantageUkraine. Мы расскажем всему миру, почему Украина уже сегодня является местом выгодных инвестиционных и финансовых возможностей", - заявил Зеленский.

Напомним, что Зеленский анонсировал прибытие почти 30 тысяч тонн пшеницы в Сомали.

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