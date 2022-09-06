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Зеленський закликав американський бізнес інвестувати в Україну

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Вівторок 06 вересня 2022 21:00
Зеленський закликав американський бізнес інвестувати в Україну Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні закликали американський бізнес почати інвестувати в Україну, у проекти на сотні мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента України Володимира Зеленського.

Про це глава держави заявив під час відкриття Нью-Йоркської фондової біржі.

"Ми даємо старт великій інформаційній кампанії із залучення інвестицій #AdvantageUkraine. Ми розповімо всьому світу, чому Україна вже сьогодні є місцем вигідних інвестиційних та фінансових можливостей", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський анонсував прибуття майже 30 тисяч тонн пшениці до Сомалі.

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