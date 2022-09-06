Зеленський закликав американський бізнес інвестувати в Україну

В Україні закликали американський бізнес почати інвестувати в Україну, у проекти на сотні мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента України Володимира Зеленського.

Про це глава держави заявив під час відкриття Нью-Йоркської фондової біржі. "Ми даємо старт великій інформаційній кампанії із залучення інвестицій #AdvantageUkraine. Ми розповімо всьому світу, чому Україна вже сьогодні є місцем вигідних інвестиційних та фінансових можливостей", - заявив Зеленський.