Зеленський про призов: проти РФ завжди не вистачатиме людей, там мобілізують трупи

Повернення чоловіків в Україну

Глава держави зазначив, що ті військовозобов'язані чоловіки, які перебувають за кордоном, мають бути в Україні. Це питання закону та справедливості.

"Якщо ти мобілізаційного віку, згідно з українським законом, ти маєш бути в Україні. Це і факт. І далі ти воюватимеш чи не воюватимеш. Ти працюватимеш", - уточнив президент.

Він розповів, що зарплата одного військового - це податки 6-8 людей. А допомога від західних союзників не йде на такі витрати бюджету.

"Ти можеш працювати і не бути на фронті, це залежить від ситуації. Але ти маєш сплачувати податки. Загалом це справедливо сплачувати податок. Але під час війни це питання стоїть дуже гостро. Це питання - справедливість", - наголосив Зеленський.

Чи вистачає людей для мобілізації

Глава держави також зазначив, що Україні завжди не вистачає людей для війни із Росією.

"Ми боремося проти РФ, яка не вважає людей. І вона може мобілізувати своїх людей, тому що вона мобілізує трупи . Розумієте, вони знають, що мобілізують трупи. Вони мобілізують м'ясо. Їм все одно: повернеться ця людина чи ні. А нам не все одно", - наголосив президент.

За його словами, це не питання того, що Україна вчетверо менша, ніж Росія за населенням. Оскільки наша країна не кидала б людей під танки, навіть якщо кількість населення була б однаковою з РФ.

"Ми боремося за права людей. Який сенс боротися за права людини, якщо ти не поважаєш ці права? Це просто безглуздо, маячня. І тому завжди не вистачатиме (людей - ред.) проти цієї держави, яка тримає людей як рабів і кидає їх під танки", - резюмував він.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні оголосили мобілізацію від початку повномасштабного вторгнення Росії. Призову на військову службу підлягають чоловіки віком від 27 до 60 років.

При цьому існує низка винятків, за яких чоловіків можуть звільняти від призову.

Вже протягом найближчих кількох тижнів очікується, що Кабмін внесе до Верховної ради законопроект про мобілізацію, який передбачає часткову зміну порядку її проведення.