Зеленский о признании России террористом: это все равно придется делать

"Какие могут быть отношения с террористом? Какой может быть бизнес с такой страной? Украинские дипломаты и все друзья Украины за границей еще больше усилят активность для отслеживания и уничтожения всех связей страны-террориста со свободным миром. Формальное юридическое признание России государством-террористом, в частности признание от Госдепа Соединенных Штатов, нужно не как политический жест, а как действенная защита свободного мира", - отметил он.

По его словам, это решение автоматически усложнит существование для России.

"Это все равно придется делать - вопрос только во времени и в формате принятия решения. И чем быстрее это будет, тем меньше зла Россия успеет сделать", - добавил Зеленский.