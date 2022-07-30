Зеленський про визнання Росії терористом: це все одно доведеться робити

"Які можуть бути відносини з терористом? Який може бути бізнес з такою країною? Українські дипломати і всі друзі України за кордоном ще більше посилять активність для відстеження і знищення всіх зв'язків країни-терориста з вільним світом. Формальне юридичне визнання Росії державою-терористом, зокрема визнання від Держдепу Сполучених Штатів, потрібно не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу", - зазначив він.

За його словами, це рішення автоматично ускладнить існування для Росії.

"Це все одно доведеться робити - питання тільки в часі і в форматі прийняття рішення. І чим швидше це буде, тим менше зла Росія встигне зробити", - додав Зеленський.