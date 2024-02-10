Зеленський призначив заступників Сирського та Баргилевича: хто отримав посади

"Продовжуємо перезавантаження команди управління в Силах оборони. Тепер до виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії і які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні", - сказав глава держави.

Так, за словами Зеленського, заступниками головкома Сирського стали:

полковник Вадим Сухаревський (відповідатиме за безпілотні системи і розвиток застосування дронів нашими воїнами);

полковник Андрій Лебеденко (відповідатиме за інновації, технологічний компонент армії та бойових систем).

А заступниками нового начальника Генштабу, як розповів президент, стали:

бригадний генерал Володимир Горбатюк (оперативна робота, робота штабів, планування, управління);

бригадний генерал Олексій Шевченко (логістика, максимальна якість логістики у нашій армії);

бригадний генерал Михайло Драпатий (підготовка та якісне тренування військових).

"Увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки й аналізу бойових дій, - увесь цей досвід має бути реалізований для успіху Сил оборони України", - наголосив Зеленський.

Перестановки в ЗСУ

Цього тижня Зеленський змінив головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу. Замість Валерія Залужного було призначено Олександра Сирського, а замість Сергія Шаптали - Анатолія Баргилевича.

За даними джерел РБК-Україна, це ще не всі призначення, які можуть відбутися в ЗСУ. Детальніше про майбутні кадрові рішення - в матеріалі РБК-Україна.

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