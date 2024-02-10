Зеленский назначил заместителей Сырского и Баргилевича: кто получил должности

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич получили заместителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
"Продолжаем перезагрузку команды управления в Силах обороны. Теперь к выполнению новых обязанностей приступают люди, которых хорошо знают в армии и сами хорошо знают, что нужно армии. Боевые командиры этой войны, чей опыт будет полезен именно на общеармейском уровне", - сказал глава государства.
Так, по словам Зеленского, заместителями главкома Сырского стали:
А заместителями нового начальника Генштаба, как рассказал президент, стали:
"Весь реальный опыт боевых командиров, боевых бригад, наших подразделений, которые построили качественную систему тренировки воинов и оценки и анализа боевых действий, - весь этот опыт должен быть реализован для успеха Сил обороны Украины", - подчеркнул Зеленский.
На этой неделе Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба. Вместо Валерия Залужного был назначен Александр Сырский, а вместо Сергея Шапталы - Анатолий Баргилевич.
По данным источников РБК-Украина, это еще не все назначения, которые могут произойти в ВСУ. Подробнее о будущих кадровых решениях - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.