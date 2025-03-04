UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зеленський призначив Залужного постпредом при Міжнародній морській організації

Фото: Валерій Залужний (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного на нову посаду. Тепер він став постійним представником України при Міжнародній морській організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України.

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Залужного Валерія Федоровича постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", - йдеться у повідомленні.

Це означає, що колишній головнокомандувач ЗСУ тепер займає нову посаду, але водночас зберігає і продовжує виконувати обов'язки посла у Великій Британії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВалерій Залужний