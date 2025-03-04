Зеленський призначив Залужного постпредом при Міжнародній морській організації

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Залужного Валерія Федоровича постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", - йдеться у повідомленні.

Це означає, що колишній головнокомандувач ЗСУ тепер займає нову посаду, але водночас зберігає і продовжує виконувати обов'язки посла у Великій Британії.