Зеленский назначил Залужного постпредом при Международной морской организации

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Залужного Валерия Федоровича постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству", - говорится в сообщении.

Это означает, что бывший главнокомандующий ВСУ теперь занимает новую должность, но одновременно сохраняет и продолжает исполнять обязанности посла в Великобритании.