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Зеленский назначил Залужного постпредом при Международной морской организации

Фото: Валерий Залужный (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного на новую должность. Теперь он стал постоянным представителем Украины при Международной морской организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Залужного Валерия Федоровича постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству", - говорится в сообщении.

Это означает, что бывший главнокомандующий ВСУ теперь занимает новую должность, но одновременно сохраняет и продолжает исполнять обязанности посла в Великобритании.

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Владимир ЗеленскийВалерий Залужный