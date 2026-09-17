Зеленський призначив виконувача обов'язків генпрокурора

Президент Володимир Зеленський поклав виконання обов'язків Генерального прокурора на керівника Хмельницької обласної прокуратури Антона Ковальського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України №946/2026.
Глава держави підписав указ "Про покладення виконання обов'язків Генерального прокурора" за номером 946/2026. Документ датований 17 вересня 2026 року.
"Покласти на Ковальського Антона Анатолійовича виконання обов'язків Генерального прокурора", - йдеться в указі.
Рішення ухвалили на підставі частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".
Антон Ковальський народився 12 травня 1984 року у Вінниці. У 2011 році закінчив Національну академію прокуратури України за спеціальністю "Правознавство".
Того ж року він розпочав кар'єру в органах прокуратури. За понад десять років пройшов шлях від слідчого до керівника обласної прокуратури.
Серед посад, які обіймав Ковальський:
З вересня 2020 по жовтень 2021 року Ковальський був заступником керівника Вінницької обласної прокуратури. Далі, з листопада 2021 року, очолив Чернівецьку обласну прокуратуру.
З 1 липня 2025 року він керував Хмельницькою обласною прокуратурою. На цій посаді Ковальський перебував до сьогоднішнього призначення.
Нагадаємо, посаду в.о обов'язків генерального прокурора Ковальський обіймає після відставки Руслана Кравченка. Зеленський затвердив його звільнення відповідним указом 15 вересня.
Рішенню передував скандал навколо розслідування НАБУ та САП "Карфаген", після якого Кравченко спочатку подав у відставку, а потім заявив про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.
Тим часом, Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка 317 голосами народних депутатів.
Перед голосуванням Кравченко виїхав за кордон, а в Офісі генпрокурора заявили, що його підозра Кривоносу не мала юридичного сенсу.