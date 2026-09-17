Зеленський призначив виконувача обов'язків генпрокурора

Глава держави підписав указ "Про покладення виконання обов'язків Генерального прокурора" за номером 946/2026. Документ датований 17 вересня 2026 року.

"Покласти на Ковальського Антона Анатолійовича виконання обов'язків Генерального прокурора", - йдеться в указі.

Рішення ухвалили на підставі частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Хто такий Антон Ковальський

Антон Ковальський народився 12 травня 1984 року у Вінниці. У 2011 році закінчив Національну академію прокуратури України за спеціальністю "Правознавство".

Того ж року він розпочав кар'єру в органах прокуратури. За понад десять років пройшов шлях від слідчого до керівника обласної прокуратури.

Серед посад, які обіймав Ковальський:

старший слідчий;

старший прокурор прокуратури міста Вінниці;

старший прокурор відділу прокуратури Вінницької області;

начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби;

начальник управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області;

заступник прокурора Вінницької області.

З вересня 2020 по жовтень 2021 року Ковальський був заступником керівника Вінницької обласної прокуратури. Далі, з листопада 2021 року, очолив Чернівецьку обласну прокуратуру.

З 1 липня 2025 року він керував Хмельницькою обласною прокуратурою. На цій посаді Ковальський перебував до сьогоднішнього призначення.

Відставка Кравченка

Нагадаємо, посаду в.о обов'язків генерального прокурора Ковальський обіймає після відставки Руслана Кравченка. Зеленський затвердив його звільнення відповідним указом 15 вересня.