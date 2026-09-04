Зеленський призначив тимчасового очільника Запорізької області замість Федорова

Кадрові зміни та рішення Зеленського

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику Запорізької ОВА Івану Федорову нову посаду. Сам посадовець назвав таку пропозицію від глави держави "надскладною".

Крім того, напередодні Зеленський анонсував звільнення заступників керівників в СБУ та ГУР. Це рішення було ухвалено на тлі розслідування подій, пов'язаних із перестрілкою силовиків у Києві.