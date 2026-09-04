Зеленський призначив тимчасового очільника Запорізької області замість Федорова

Обов'язки голови Запорізької обласної державної адміністрації тимчасово виконуватиме Михайло Семікін. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України №872/2026.
Згідно з текстом документа, кадрові зміни в керівництві регіону набирають чинності з дня його оприлюднення.
"Тимчасово покласти виконання обовʼязков голови Запорізької обласної державної адміністрації на Семікіна Михайла Олександровича", - йдеться в тексті указу №872/2026 від 4 вересня 2026 року.
Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику Запорізької ОВА Івану Федорову нову посаду. Сам посадовець назвав таку пропозицію від глави держави "надскладною".
Крім того, напередодні Зеленський анонсував звільнення заступників керівників в СБУ та ГУР. Це рішення було ухвалено на тлі розслідування подій, пов'язаних із перестрілкою силовиків у Києві.