Зеленский назначил временного главу Запорожской области вместо Федорова

Кадровые изменения и решения Зеленского

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Запорожской ОВА Ивану Федорову новую должность. Само чиновник назвал такое предложение от главы государства "сверхсложным".

Кроме того, накануне Зеленский анонсировал увольнение заместителей руководителей в СБУ и ГУР. Это решение было принято на фоне расследования происшествий, связанных с перестрелкой силовиков в Киеве.