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Зеленский назначил временного главу Запорожской области вместо Федорова

15:14 04.09.2026 Пт
1 мин
Президент уже подписал соответствующий указ
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)

Обязанности главы Запорожской областной государственной администрации будет временно исполнять Михаил Семикин. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №872/2026.

Детали назначения

Согласно тексту документа, кадровые изменения в руководстве региона вступают в силу со дня его обнародования.

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Запорожской областной государственной администрации на Семикина Михаила Александровича", - говорится в тексте указа №872/2026 от 4 сентября 2026 года.

Кадровые изменения и решения Зеленского

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Запорожской ОВА Ивану Федорову новую должность. Само чиновник назвал такое предложение от главы государства "сверхсложным".

Кроме того, накануне Зеленский анонсировал увольнение заместителей руководителей в СБУ и ГУР. Это решение было принято на фоне расследования происшествий, связанных с перестрелкой силовиков в Киеве.

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