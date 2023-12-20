Зеленський призначив свого представника у Раді

"Призначити Михайлюк Галину Олегівну представником президента України у Верховній раді України (за згодою)", - йдеться у документі.

Указ датований сьогоднішнім днем, 20 грудня 2023 року.

Що відомо про Михайлюк

Галина Михайлюк народилася у 1987 році у Києві. Закінчила Одеський державний економічний університет за спеціальністю "Банківська справа", а також аспірантуру кафедри цивільного права Національного університету "Одеська юридична академія". Навчалася в Університеті Йорка (Велика Британія, міжнародне корпоративне та комерційне право).

Михайлюк була обрана народною депутаткою від "Слуги народу" за номером 47 у партійному списку. З 2019 року вона є заступницею голови Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 7 грудня президент Володимир Зеленський зняв Федора Веніславського з посади свого представника у Верховній раді.

Варто додати, що під час повномасштабної війни Веніславський відзначився декількома скандальними заявами. Зокрема, щодо мобілізації в Україні.

Так, Веніславський заявляв, що повістки в Україні можуть вручати через електронну пошту та рекомендованим листом. Відповідний законопроєкт уже готують у парламенті.